Суперлига: как Химик обыграл Политехник (Видео)

Южненский Химик победил дома харьковский Политехник в первом поединке 1/4 плей-офф Суперлиги Пари-Матч. Решающим в матче стала борьба в четвертой четверти. Предлагаем вашему вниманию видео лучших моментов этой части поединка.