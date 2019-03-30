НБА. Лучшие моменты матчей 29.03.2019 (Видео)

НБА представила видео, посвященное 10 лучшим моментам матчей минувшего игрового дня регулярного чемпионата. В подборку вошли мощные данки защитника Голден Стэйт Шона Ливингстона, форварда Вашингтона Джабари Паркера и лидера Лейкерс ЛеБрона Джеймса, спасительный трехочковый разыгрывающего Уорриорз Стивена Карри, а также победный бросок лидера Бостона Кайри Ирвинга.