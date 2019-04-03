НБА: топ-10 моментов дня за 2 апреля (Видео)

НБА традиционно опубликовала видео с лучшими моментами матчей игрового дня в регулярном чемпионате. В подборку вошли эпизоды с участием Алекса Карузо, Дэнуэла Хауза, Пола Джорджа, Стивена Адамса, Кевина Дюранта, Мэйсона Пламли, Марко Белинелли, Деррика Уайта и Ламаркуса Олдриджа.