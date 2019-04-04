НБА. Лучшие моменты матчей 3.04.2019

НБА традиционно опубликовала видео десятки лучших моментов игрового дня в регулярном чемпионате. В топ-10 вошли эпизоды с участием Родиона Куруча, Шакила Харрисона, Малика Монка, Джона Коллинса, Малика Бисли, Дэмьена Лилларда, Де'Энтони Мелтона, Драгана Бендера, Реджи Джексона и Криса Пола.