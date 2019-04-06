НБА. Лучшие моменты матчей 5.04.2019

НБА традиционно опубликовала видео десятки лучших моментов игрового дня в регулярном чемпионате. В топ-5 вошли эпизоды с участием Джавэйла Макги, Джейсона Тейтума, Джордана Белла, Руди Гобера, Роберта Уильямса, Джеймса Хардена, Расселла Уэстбрука, Ди Джей Огастин и Джереми Лэмба.