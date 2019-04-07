Запорожье - Киев-Баскет: видео трансляция матча 7.04.2019

Запорожье и Киев-Баскет 7 апреля сыграют второй поединок полуфинальной серии плей-офф Суперлиги Пари-Матч. Начало игры в 14:00 по киевскому времени.