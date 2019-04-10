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Среда, 10.04.2019
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Баскетболист НБА Адетокумбо показал свои футбольные навыки (Видео)

Баскетболист НБА Адетокумбо показал свои футбольные навыки (Видео)
03:55 Сегодня Телеграф isport.ua

Яннис Адетокумбо "перепутал" баскетбольный мяч с футбольным.

Форвард Милуоки Яннис Адетокумбо похвастался своими футбольными навыками.

Баскетболист во время тренировки начал набивать баскетбольный мяч ногой, словно играет в МЛС, а не в НБА.

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Баскетбол, НБА, Видео, Новости баскетбола, Яннис Адетокумбо.
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