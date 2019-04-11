Последние броски Уэйда и Новицки в карьере - в десятке лучших моментов дня НБА

НБА традиционно опубликовала видео десятки лучших моментов игрового дня в регулярном чемпионате. В топ-10 вошли эпизоды с участием Деррика Джонса, Дуэйна Уэйда, Дирка Новицки и других.