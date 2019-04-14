Пас Карри и данк Дюранта - в топ-10 моментов дня в НБА (Видео)

НБА традиционно представила подборку самых ярких моментов игрового дня первого раунда плей-офф. В видео попали эпизоды с участием Кэриса Леверта, Деррика Уайта, Кевина Дюранта, Джамала Маррея, Стефа Карри, Аарона Гордона и других.