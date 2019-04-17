Лучший момент первых матчей плей-офф Евролиги (Видео)

Пресс-служба Евролиги определила лучший момент первых матчей плей-офф. Им стала передача защитника ЦСКА Нандо де Коло из-за головы одной рукой на Кайла Хайнца, после которой центровой забил два очка и заработал право на еще один штрафной бросок.