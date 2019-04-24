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Среда, 24.04.2019

Суперлига Пари-Матч: топ-моменты медальных серий в Южном и Запорожье

Команды Суперлига Пари-Матч играют решающие серии сезона в чемпионате Украины. В Южном Химик дважды обыграл Киев-Баскет в серии за чемпионский титул - 88:70 и 92:87 ОТ. В Запорожье местная команда разделила победы в двух матчах с Днепром в серии за бронзовые награды - 110: 86 и 73:81. Следующие поединки в сериях состоятся 25 апреля в Киеве и Днепре. Смотрите видео лучших моментов в двух стартовых поединках медальных серий.
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