Суперлига Пари-Матч: топ-моменты медальных серий в Южном и Запорожье

Команды Суперлига Пари-Матч играют решающие серии сезона в чемпионате Украины. В Южном Химик дважды обыграл Киев-Баскет в серии за чемпионский титул - 88:70 и 92:87 ОТ. В Запорожье местная команда разделила победы в двух матчах с Днепром в серии за бронзовые награды - 110: 86 и 73:81. Следующие поединки в сериях состоятся 25 апреля в Киеве и Днепре. Смотрите видео лучших моментов в двух стартовых поединках медальных серий.