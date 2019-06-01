Мини-фильм о первом матче финальной серии НБА (Видео)

Национальная баскетбольная ассоциация выпустила мини-фильм о первом матче финальной серии между Торонто Рэпторс и Голден Стэйт Уорриорз. Поединок завершился победой хозяев со счетом 118:109. Интересно, данное поражение стало первым для клуба из Оклэнда в рамках стартовых игр финала за последние 5 лет. Также калифорнийский клуб впервые за этот же период начинал финальную серию в гостях.