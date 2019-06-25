Назван лучший момент сезона в НБА (Видео)

В Санта-Монике состоялась ежегодная церемония вручения наград НБА за сезон-2018/19. Разыгрывающий «Миннесоты Тимбервулвз» Деррик Роуз был награжден в номинации «лучший момент сезона». 1 ноября 2018 года защитник набрал 50 очков в матче с «Ютой». В этой игре бывший MVP лиги, который вернулся в лигу после четырех операций на колене, установил личный рекорд карьеры.