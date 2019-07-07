Яркие действия Михайлюка в матче Летней лиги НБА против Портленда (Видео)

Украинец Святослав Михайлюк помог своему Детройту одержать вторую подряд победу в рамках Летней лиги. После победы над сборной Хорватии, был обыгран Портленд – 93:73. Михайлюк стал самым результативным игроком матча, набрав 18 очков и сделав 1 перехват, 3 подбора и 4 передачи. При этом он реализовал 4 из 10 трехочковых.