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Воскресенье, 07.07.2019

Яркие действия Михайлюка в матче Летней лиги НБА против Портленда (Видео)

Украинец Святослав Михайлюк помог своему Детройту одержать вторую подряд победу в рамках Летней лиги. После победы над сборной Хорватии, был обыгран Портленд – 93:73. Михайлюк стал самым результативным игроком матча, набрав 18 очков и сделав 1 перехват, 3 подбора и 4 передачи. При этом он реализовал 4 из 10 трехочковых.
Спорт Арена
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Баскетбол, НБА, БК Детройт, Новости спорта, Святослав Михайлюк.
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