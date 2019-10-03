Блок-шот Корниенко и мощный данк Санона: топ-5 моментов стартовых игр Суперлиги

В матчах Днепр - Соколы и Прометей - Запорожье было много ярких моментов, но специалисты из ФБУ выбрали топ-5 именно таким.