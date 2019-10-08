Алексей Лень показал, как живет в США (Видео)

Алексей Лень украинский профессиональный баскетболист, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации Атланта Хокс. В данном видео Алексей покажет свой дом и даст небольшое интервью, ответит на вопросы о своей повседневной жизни.