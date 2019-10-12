Самые яркие моменты игры Харьковские Соколы - Прометей (Видео)

Вчера, 11 октября, Харьковские Соколы в рамках регулярного сезона украинской Суперлиги принимали Прометей из Каменского. Игра завершилась со счетов 81:70 в пользу гостей и подарила немало красочных хайлайтов зрителям.