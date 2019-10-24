Бросок Ирвинга и слэм-данк Джонса в топ-10 моментов дня в НБА (Видео)

НБА традиционно опубликовала топ-10 моментов игрового дня. В подборку с лучшими эпизодами вошли моменты с участием Спенсера Динвидди, Келли Обри, Кайри Ирвинга, Донована Митчелла и других игроков.