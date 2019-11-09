Михайлюк сыграл в матче Индиана - Детройт (Видео)

Святослав Михайлюк сыграл 16 минут в матче «Индиана» - «Детройт» (112:106). На счету украинца 7 очков (2-4 с игры, 1-2 трехочковые, 2-2 штрафные), сделал 2 подбора и отдал 2 результативные передачи при 1-й потере.