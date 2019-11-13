Все результативные действия Леня в матче NBA (Видео)

Украинский центровой Атланты Хокс Алекс Лэнь в игре регулярного сезона НБА против Денвер Наггетс (125:121) стал третьим по результативности игроком своей команды, набрав 17 очков за 22 минуты игрового времени.