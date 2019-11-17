Джеймс Харден установил новый рекорд (Видео)

Лидер Рокетс Джеймс Харден набрал 49 очков в матче регулярного чемпионата НБА против "Миннесоты" (125:105). Харден стал четвертым игроком в истории НБА, набравшим как минимум 43 очка за 7 игр, в которых его команда постоянно побеждала. Он присоединяется к Уилту Чемберлену, Элджину Бэйлору и Майклу Джордану.