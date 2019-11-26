Лучшие моменты 25.11.19 в НБА (Видео)

Национальная баскетбольная ассоциация традиционно опубликовала видео десяти лучших моментов игрового дня. В подборку лучших эпизодов вошли моменты с участием ЛеБрон Джеймса, Бена Симмонса, Трая Янга, Брука Лопеса и других.