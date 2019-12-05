Шикарный данк Дэвиса - лучший момент игрового дня в НБА (Видео)

Национальная баскетбольная ассоциация традиционно опубликовала видео десяти лучших моментов игрового дня. В подборку лучших эпизодов вошли моменты с участием Дуайта Ховарда, Зака ЛаВина, Аарона Гордона, Энтони Дэвиса и других.