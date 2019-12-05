Лень феерил в мачте NBA против Бруклина: все действия украинца (Видео)

Центровой Аталанты Алексей Лень принял участие в матче против Бруклина. Украинец провел на площадке 17 минут, за которые набрал 18 очков, показав один из лучших результатов в матче среди одноклубников. Видео обзор действий Леня в матче против Бруклина: