Скрытый пас Дончича - в топ-5 лучших моментов дня в НБА (Видео)

Национальная баскетбольная ассоциация традиционно опубликовала видео десяти лучших моментов игрового дня. В подборку лучших эпизодов вошли моменты с участием ЭрДжей Барретта, Джексона Хейеса, Луки Дончича и других.