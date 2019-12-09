НБА: лучшие моменты дня за 08.12.19 (Видео)

НБА представила топ-10 моментов игрового дня регулярного чемпионата. В подборку вошел эффектный финт 42-летнего свингмэна "Атланты" Винса Картера, который убрал новичка "Шарлотт" Пи Джей Вашингтона и забил трехочковый.