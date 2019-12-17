Топ-10 моментов дня НБА: 16.12.2019 (Видео)

Национальная баскетбольная ассоциация традиционно опубликовала видео десятки лучших моментов игрового дня. В подборку лучших эпизодов вошли моменты с участием Демьена Лилларда, Деррика Роуза, Зака ЛаВина, Кристапса Порзингиса и других.