Мощный данк через Порзингиса и другие моменты в топ-5 игрового дня в НБА (Видео)

НБА представила топ-5 моментов игрового дня регулярного чемпионата. Возглавил рейтинг данк игрока Торонто Криса Буше, который вколотил мяч в кольцо через 221-сантиметрового латыша Кристапса Порзингиса.