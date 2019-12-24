Невероятная точность: обзор игры Михайлюка против Филадельфии (Видео)

Защитник Детройт Пистонз Святослав Михайлюк набрал 13 очков в матче регулярного чемпионата НБА против Филадельфия 76ерс (109:125). Украинец провел на площадке 32 минуты и 11 секунд, за это время бросив 5 дальних бросков, из которых 4 оказались точными. Также на счету Свята 2 подбора и 4 результативных передачи.