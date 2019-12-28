Топ-100 слэм-данков в НБА за десятилетие (Видео)

В среднем за матч бывает несколько ярких хайлайтов. Поэтому выбрать лишь сотню данков за десятилетие очень трудно, ведь выбор очень-очень велик. Эксперты с офиса НБА все же сумели выбрать, смотрим.