Экс-игрок чемпионата Украины выиграл конкурс слэм-данков во Франции

Легкий форвард "Ле Мана" Ди Джей Стефенс выиграл конкурс данков на Матче звёзд чемпионата Франции. В сезоне 2016/17 Стефенс стал чемпионом Суперлиги в составе "Будивельника".