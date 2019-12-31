Как Николаев поверг в шок Киев-Баскет в Кубке Украины (Видео)

Баскетболисты клуба "Николаев" удачно провели первый четвертьфинальный матч Кубка Украины. На паркете столичного Дворца спорта "Венето" николаевцы уверенно обыграли "Киев-Баскет"