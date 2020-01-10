Михайлюк набрал 5 очков в матче с Кливлендом (Видео)

Свингмен Детройта Святослав Михайлюк принял участие в матче регулярного чемпионата НБА против Кливленда. Украинец набрал 5 очков в поединке за 29 минут, проведенных на площадке. Детройт уступил Кливленду в овертайме.