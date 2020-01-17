Битва лидеров: Киев-Баскет сумел взять реванш в Днепра (Видео)

Киев-Баскет в результативном матче сломил сопротивление Днепра и включился в погоню за первым местом регулярного сезона. Днепр проиграл второй матч подряд главному конкуренту, неделей ранее команда Журавлева уступила Химику.