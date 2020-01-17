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Пятница, 17.01.2020

Битва лидеров: Киев-Баскет сумел взять реванш в Днепра (Видео)

Киев-Баскет в результативном матче сломил сопротивление Днепра и включился в погоню за первым местом регулярного сезона. Днепр проиграл второй матч подряд главному конкуренту, неделей ранее команда Журавлева уступила Химику. 
Телеграф Спорт
Фото: ФБУ
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Суперлига, БК Днепр, ФБУ, Новости баскетбола, Киев-Баскет.
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