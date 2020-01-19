Невероятный данк Лавина - лучший момент дня в НБА (Видео)

Национальная баскетбольная ассоциация традиционно опубликовала видео лучших моментов игрового дня за субботу, 18 января. В подборку самых захватывающих моментов вошли игровые эпизоды с участием Джексона Хэйса, Терренса Росса и других. Автором лучшего момента дня в НБА стал защитник Чикаго Буллз Зак Лавин, который воспользовался отсутствием прессинга и вколотил красивый данк.