Уэстбрук оформил трипл-дабл со всеми клубами НБА (Видео)

Один из лидеров «Хьюстон Рокетс» Расселл Уэстбрук оформил трипл-дабл в матче регулярного чемпионата НБА против «Оклахомы» (107:112). Таким образом Уэстбрук оформлял трипл-даблы против всех 30-ти команд лиги. Он стал вторым после Леброна Джеймса, кому удавалось подобное. Всего за карьеру это 146-й трипл-дабл Уэстбрука.