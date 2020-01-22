Лучшие моменты матча Даллас - Клипперс (Видео)

В единственном матче игрового дня регулярного чемпионата НБА «Даллас Маверикс» принимал «Лос-Анджелес Клипперс». Встреча проходила на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» и завершилась победой гостей со счётом 110:107.