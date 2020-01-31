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Пятница, 31.01.2020

Лучшие данки участников конкурса по броскам сверху (Видео)

В рамках события состоится и традиционный конкурс по броскам сверху. Участниками данк-контеста станут Квентин Петерсон (Николаев), Майкл Майерс (Прометей), Иван Ткаченко (Черкасские Мавпы), Александр Тарасенко (Харьковские Соколы), Макс Конате (Прометей) и Павел Крутоус (Киев-Баскет). Видео: Федерация баскетбола Украины представила десятку лучших данков сезона в исполнении этих баскетболистов.
isport.ua
Фото: ФБУ
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