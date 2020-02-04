Крутой аллей-уп от игроков Кливленда возглавил топ-моменты дня в НБА (Видео)

НБА представила топ-10 моментов игрового дня регулярного чемпионата. В подборку вошли эффектный аллей-уп игроков "Кливленда" Чеди Османа и Кевина Портрера, а также невероятный баззер тяжелого форварда "Атланта Хоукс" Джона Коллинза в конце первой половины матча с "Бостоном".