Невероятный блок-шот Уильямсона в топ-5 моментов дня НБА (Видео)

НБА представила топ-5 моментов игрового дня регулярного чемпионата. В подборку вошли потрясающий блок-шот тяжелого форварда "Нью-Орлеан Пеликанс" Зайона Уильямсона и невероятный первый трехочковый в карьере центрового "Оклахома-Сити Тандер" Стивена Адамса.