Сумасшедший базер-битер от Бостона возглавил топ-10 моментов NBA (Видео)

Ютуб-канал Национальной баскетбольной ассоциации опубликовал хайлайты игрового дня. Лучшим стал бросок от игрока Бостона. Получилось очень ярко.