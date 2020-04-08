Фильм об истории чемпионатов мира (Видео)

ФИБА выпустила документальный фильм об истории чемпионатов мира. Он охватывает период в 69 лет и рассказывает о 18 финальных турнирах, сообщает Федерация баскетбола Украины. Начинается история с первого чемпионата мира 1950 года в аргентинском Буэнос-Айресе. Тогда в соревнованиях приняли участие 10 сборных. В финальном турнире последнего пока чемпионата мира 2019 году в Китае впервые выступили 32 команды.