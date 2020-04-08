Скачать
Среда, 08.04.2020

Фильм об истории чемпионатов мира (Видео)

ФИБА выпустила документальный фильм об истории чемпионатов мира. Он охватывает период в 69 лет и рассказывает о 18 финальных турнирах, сообщает Федерация баскетбола Украины. Начинается история с первого чемпионата мира 1950 года в аргентинском Буэнос-Айресе. Тогда в соревнованиях приняли участие 10 сборных. В финальном турнире последнего пока чемпионата мира 2019 году в Китае впервые выступили 32 команды.
terrikon.com
Фото: Твиттер
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Баскетбол, НБА, Новости спорта, ФИБА.
13:15 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь