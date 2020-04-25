Самый высокий баскетболист НБА играючи забрасывает трехочковые (Видео)

Центровой "Бостона" Тако Фолл, который с ростом 2м 31см признан самым высоким баскетболистом среди действующих игроков НБА, активно тренирует терхочковые броски. И у него здорово получается. Вы просто обязаны это увидеть.