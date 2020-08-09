НБА: Дончич побил рекорд Мэджика по трипл-даблам (Видео)

Словенский защитник «Далласа» Лука Дончич набрал 36 очков, сделал 14 подборов и отдал 19 передач в матче с «Милуоки» (136:132 ОТ). Это уже 17-й трипл-дабл Дончича в сезоне. По этому показателю он стал лидером сезона. 21-летний баскетболист стал самым молодым игроком в истории, занявшим первое место в лиге по количеству трипл-даблов по итогам сезона. Дончич побил рекорд Мэджика Джонсона (1981 год).