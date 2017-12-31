Иноуэ нокаутировал Бойо и защитил титул WBO (Видео) https://telegraf.com.ua/files/2017/12/boxing12121.jpg https://telegraf.com.ua/files/2017/12/boxing12121-567x309.jpg 2017-12-31T09:24:13+02:00 Бокс Чемпион мира по версии WBO в первом легчайшем весе японец Наойя Иноуэ (15-0, 13 КО) уверенно защитил свой титул в бою с французом Яона Бойо (41-5, 26 КО) https://telegraf.com.ua/sport-cat/video-sport/video-boks/3828014-inoue-nokautiroval-boyo-i-zashhitil-titul-wbo-video.html

Иноуэ нокаутировал Бойо и защитил титул WBO (Видео) Чемпион мира по версии WBO в первом легчайшем весе японец Наойя Иноуэ (15-0, 13 КО) уверенно защитил свой титул в бою с французом Яона Бойо (41-5, 26 КО), нокаутировав его в третьем раунде.