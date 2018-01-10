Бокс. Деревянченко показал, как готовится к следующему бою (Видео)

Официальный претендент на титул чемпиона мира IBF в среднем весе украинец Сергей Деревянченко продолжает готовиться к следующему бою. Видео его тренировки было представлено на You-Tube канале Boxing.ua. Напомним, пока еще неизвестно, кто станет соперником украинца. Ранее сообщалось, что им мог стать американец Даметриус Андраде, однако тот в последний момент отказался от боя.