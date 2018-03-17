Бокс. Украинец Сиренко нокаутировал венгерского бойца (Видео)

Перспективный украинский супертяжеловес Владислав Сиренко (6-0, 5 КО) одержал очередную яркую победу. Подопечный Джеймса Али Башира в столице Австриии Вене нокаутировал в первом раунде венгра Ласло Тота (21-18, 15 КО). Для Сиренко это шестая победа на профиринге и пятая досрочная.