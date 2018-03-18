Уайлдер нокаутировал манекен с лицом Джошуа (Видео)

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе американец Деонтей Уайлдер (40-0, 39 КО) оригинальным способом начал раскрутку своего потенциального боя с чемпионом мира по версиям IBF, WBA и IBO британцем Энтони Джошуа (20-0, 20 КО).