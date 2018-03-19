Джошуа – Паркер: промо видео боя

Чемпион мира по версии WBA, IBO и IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа проведет объединительный бой с обладателем титула WBO Джозефом Паркером. Их объединительный бой пройдет 31 марта в Кардиффе на арене Миллениум. Ранее сообщалось, что Паркер прибыл в Лондон, где продолжит подготовку к бою с Джошуа. Предлагаем вашему вниманию промо видео боя Джошуа – Паркер: