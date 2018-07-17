Усик - Гассиев: промо-фильм к финалу WBSS

Александр Усик и Мурат Гассиев встретятся в финале Всемирной боксерской суперсерии, где оспорят звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе, а также кубок Мохамеда Али. Пресс-служба WBSS выпустила промо-фильм посвященный финальному бою. Напомним, что финал WBSS состоится 21-го июля в Москве. Также нашем сайте будет доступна онлайн трансляция боя.